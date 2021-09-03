Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izinli olan Sivasspor, bu akşam saatlerinde kulüp tesislerinde toplanarak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşularıyla devam etti. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Bir süredir sakat olan Erdoğan Yeşilyurt ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek. Fenerbahçe ile Sivasspor 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit