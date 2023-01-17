Sivasspor'da Hakan Arslan gollerine devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor ile karşılaşan Sivasspor'da takımın 2 golü Hakan Arslan'dan geldi. Maçın 38. ve 74. dakikasında topla buluşan Arslan, yaptığı vuruşlarla topu ağlara gönderdi. Hakan golün ardından sevincini arkadaşları ile birlikte yaşadı. 34 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4'e yükseltti. Hakan Arslan 4 golün 1'ini Süper Lig'de, 1'ini de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti. Müsabaka 3-0 Sivasspor'un galibiyeti ile sona erdi.

Oğuzhan Sarzep

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