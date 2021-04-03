Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal sakatlandı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor-Trabzon mücadelesinde kırmızı-beyazlıların tecrübeli kalecisi Ali Şaşal Vural sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlıların kalecisi Ali Şaşal Vural mücadelede sakatlık geçirdi. Şaşal, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından üzgün bir şekilde kenara geldi. 30 yaşındaki futbolcunun yerine 89. dakikada oyuna Mamadou Samassa girdi.

Şaşal'ın durumu, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Oğuzhan Sarzep