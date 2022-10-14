Sivasspor'da Karol Angielski gol sayısını 2'ye çıkardı

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftasında Kosova ekibi Ballkani ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de deneyimli futbolcu Karol Angielski'den geldi. Maçın 81. dakikasında Karol, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Angielski, 2 golün 1'ini Spor Toto Süper Lig'de kaydetti.

Oğuzhan Sarzep



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