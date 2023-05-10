Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan olan Sivasspor 2 günlük iznin ardından Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Kasımpaşa 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Oğuzhan Sarzep

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