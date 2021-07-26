Sivasspor'da Petrocub mesaisi sürüyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından minyatür kale maç ve çabukluk çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Petrocub maçının hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Petrocub 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Oğuzhan Sarzep