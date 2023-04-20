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Sivasspor'da Samu Saiz gollerine devam ediyor

Sivasspor'da Samu Saiz gollerine devam ediyor
Sivasspor'da Samu Saiz gollerine devam ediyor

DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Samu Saiz, gollerine devam ediyor. Saiz, Trabzonspor ile oynanan müsabakada attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 4 yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 2 golü İspanyol oyuncu Samu Saiz'den geldi. Maçın 27. dakikasında penaltından ve 58. dakikada Charisis'in pasıyla topla buluşan Saiz, yaptığı şık vuruşlarla topları ağlara gönderdi. Saiz golün ardından sevincini arkadaşlarına sarılarak yaşadı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı. Saiz'in kırmızı-beyazlı takım ile 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oğuzhan Sarzep

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