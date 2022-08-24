Sivasspor'da toplu imza töreni

Sivasspor, daha önce anlaşmaya vardığı futbolcular Murat Paluli, Robin Yalçın, Karol Angielski, Clinton N'Jie, Kader Keita, Charilaos Charisis ve Dia Saba ile sözleşme imzaladı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve futbolcular katıldı. Törende konuşan Başkan Otyakmaz, "Geçtiğimiz sezonun ardından 9 futbolcumuz ile yollarımızı ayırdık. Hepsine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılan bu futbolcuların yerini doldurmak için Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay'ın verdiği liste doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık ve şu ana kadar da 7 önemli ismi kadromuza dahil ettik. Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış Clinton N'Jie'yi, geçtiğimiz sezon Göztepe'de iyi bir performans ortaya koyan Murat Paluli'yi, orta alanda önemli işler yapacağına inandığımız Charis Charisis'i, kadromuza katmak için çok emek sarf ettiğimiz Dia Saba'yı, 1 senelik aradan sonra Robin Yalçın'ı, geçtiğimiz son Polonya Ligi'nde performansıyla göz doladuran forvet oyuncusu Karol Angielski'yi ve henüz 21 yaşında olan gelecek vadeden Kader Ketia'yı renklerimize bağladık. Yaptığımız bu transferler ile geçtiğimiz sezon yaklaşık 31 olan yaş ortalamamızı da 28'e düşürdük" dedi.

"Takımımız yukarıya çıkacak"

Yeni transferlere başarılar dileyen Otyakmaz, takımın ilerleyen haftalarda iyi bir konuma geleceğini söyledi. Otyakmaz, "Son maçlarda görev almaya başlayan bu sporcularımız ortaya koyduğu performans bizleri mutlu etti. Mevcut kadromuzda bulunan sporcularımızla birlikte ilerleyen haftalarda daha uyum sağladıklarında takımımızı puan durumunda yukarı çıkartacaklarına ve Avrupa'da da ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine olan inancımız sonsuz. Yeni transferimize aramıza hoş geldiniz diyor, sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

“Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız”

Başkan Otyakmaz, yarın Malmö ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçına turu geçmek için çıkacaklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finaline giden yolda evimizde oynadığımız Alanyaspor maçında tüm biletleri satın olarak taraftarlarımıza ücretiz dağıtarak önemli bir destek sağlayan Sivas Belediyesi, yarın Malmö ile oynayacağımız Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında da biletleri alarak önemli bir tribün desteği oluşturacak. Desteği için Hilmi Bilgin'e ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Yarınki Malmö maçına her ne kadar 3-1'lik dezavantajla başlasak da stadyumda oluşacak atmosferi ve ev sahibi avantajını arkasına alacak takımımızın terinin son damlasına kadar mücadele ederek turu geçmek için elinden geleni yapacağına inanıyoruz. Son 2 maçta oynadığımız oyun bunu bize gösterdi. Taraftarlarımızın 1 koltuk bile boş kalmadan stadyumu doldurmasını istiyoruz. Onların itici gücüne takımımız yarın çok fazla ihtiyaç duyacak" diye konuştu.

Clinton N'Jie: "Sivasspor başarılı bir kulüp"

Futbolculardan N'Jie ise, Sivasspor'a katkı sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirterek, "Sivasspor geçen sene Türkiye Kupası'nı kazandı ve bu kulübün başarılı olduğunu gösteriyor. Avrupa Kupalarına da yıllardır katıldığını görüyoruz, takım ve kulüp çok iyi. Buradaki taraftarlar çok iyi insanlar, taraftarın desteğiyle gereken başarıyı göstereceğimize inanıyorum" dedi.

Murat Paluli: "Avrupa'da gruplara kalmak istiyoruz"

Tecrübeli oyuncu Murat Paluli de, "Sivasspor'un bir parçası olduğum için mutluyum. Yarın Malmö'yü yenerek gruplara kalmak istiyoruz. Taraftarımızla beraber inşallah bunu başaracağız" diye konuştu.

Charilaos Charisis: "Elimden geleni yapacağım"

Yunan oyuncu Charisis de ifadelerini şu sözlerle söyledi:

"Transferimde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Yüzde 100 performansla oynayacağım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğim. En önemli olan yarınki Malmö maçı, bizim için çok önemli bir maç ve kazandığımız da gruplara kalacağız."

Dia Saba: "Kulübe emek vermeye geldim"

Kırmızı-beyazlı takımın son transferi Dia Saba da, Sivasspor'a geldiğinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Yarın Avrupa Kupaları'nda çok önemli bir maça çıkacağız. Ama ben maalesef oynayamayacağım. Ancak bütünleştiğim takımımın yanında olacağım, her zaman onlarla beraber olacağım. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu kulübe emek vermeye geldim, elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Robin Yalçın: "Sivasspor benim ailem"

Robin Yalçın da, yeniden kırmızı-beyazlı formayı terleteceği için mutlu olduğunu belirterek, "Ben Sivasspor'u ailem gibi görüyorum. Son birkaç maç kötüydüm ancak düzeleceğim ve daha iyi olacağım" dedi.

Karol Angielski: "Çok mutluyum"

Daha sonra konuşan Karol Angielski, "Sivasspor'un bir parçası olduğum için çok mutluyum. İlk kez kendi evimden, ülkemden uzakta bir kulüpte oynuyorum. Bir adaptasyon süreci yaşıyorum, en kısa sürede bu süreci atlatarak takım için en güzelini yapacağım" diye konuştu.

Kader Ketia: "Gruplara kalmak istiyoruz"

Son olarak genç oyuncu Kader Ketia da, "Ben genç bir oyuncuyum. Yarın oynayacağımız Malmö maçını kazanarak gruplara kalmayı istiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından futbolcular birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan

