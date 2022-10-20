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Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından taktik çalışmalar yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunun Ahmed Musa ile Fredrik Ulvestad ise fizyoterapist Fatih Aydın yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Oğuzhan Sarzep
 

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