Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından taktik çalışmalar yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunun Ahmed Musa ile Fredrik Ulvestad ise fizyoterapist Fatih Aydın yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Oğuzhan Sarzep



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