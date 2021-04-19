Sivasspor'da Tyler Boyd şoku!

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek olan Sivasspor'da, başarılı futbolcu Tyler Boyd'dan kötü haber geldi. Alınan bilgiye göre sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan ABD'li futbolcu sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kamp kadrosuna da alınmayan Boyd, Beşiktaş maçını tribünden takip edecek. 26 yaşındaki futbolcu, Sivasspor'un geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta da forma giyememişti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 12 maça çıkan Boyd, 5 gol atarken, 1 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 8 kez ilk 11'de görev alan Boyd, 669 dakika oyunda kaldı.

Oğuzhan Sarzep

