İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin de ilk idmanına çıktı.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yeni Teknik Direktör Servet Çetin ve yardımcıları yönetiminde yapılan idman, açma-germe hareketleri ile başladı. Isınma koşularıyla devam eden idman, pas çalışmasıyla sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Antrenmandan önce toplantı

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin, kırmızı-beyazlıların başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanda ilk olarak Çetin, oyuncularla toplantı gerçekleştiririrken daha sonra çalışmalara geçildi.

Sivasspor'un kamp programı

İlk etap kamp çalışmasını 13 Temmuz'a kadar Sivas'ta sürdürecek Sivasspor, ikinci etap çalışmasını 17 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleştirecek.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.