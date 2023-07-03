Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yeni Teknik Direktör Servet Çetin ve yardımcıları yönetiminde yapılan idman, açma-germe hareketleri ile başladı. Isınma koşularıyla devam eden idman, pas çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Antrenmandan önce toplantı

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin, kırmızı-beyazlıların başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanda ilk olarak Çetin, oyuncularla toplantı gerçekleştiririrken daha sonra çalışmalara geçildi.

Sivasspor'un kamp programı

İlk etap kamp çalışmasını 13 Temmuz'a kadar Sivas'ta sürdürecek Sivasspor, ikinci etap çalışmasını 17 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleştirecek.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden



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