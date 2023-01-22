Sivasspor'dan deplasmanda galibiyet!

Maçtan Dakikalar

2. dakikada rakip alana atılan uzun pasta Figueiredo'nun kafayla indirdiği topu savunmadan sektikten sonra önünde bulunan Markovic'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

17. dakikada Alaaddin'in sol çizgiden yaptığı ortaya arka direkte bomboş pozisyonda Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

24. dakikada Erdoğan'ın sağ çaprazdan kale önüne çevirdiği topa gelişine vuran Ulvestad'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

26. dakikada Erdoğan'ın ceza sahasına girmeden topla buluştuktan sonra ceza alanına girerek sağ çaprazdan vuruşu yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

42. dakikada rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Maxim'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada Ulvestad'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı

48. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan Gradel ile kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Caner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

50. dakikada savunmanın ters vuruşunda topu önünde bulan Yatabare'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ulvestad'ın şutunda Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

59. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içi sağ çaprazına pasında topla buluşan Mustafa'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak savunmada Uğur'a çarptıktan sonra ağlarla buluştu. 1-2

62. dakikada Gradel'in sol kanattan son çizgiye indikten sonra yaptığı ortaya Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yandan az farkla dışarıya gitti.

84. dakikada sağ kanttan ceza sahası içine giren Erdoğan'ın çaprazdan vuruşunda Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

86. dakikada savunmanın büyük hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmed Musa'nın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Candaş Elbil

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou (Furkan Soyalp dk. 87 ?), Papy Djilobodji, Alin Tosça, Halil İbrahim Pehlivan (Matej Hanousek dk. 46), Marko Jevtovic, Merkel, Mustafa Eskihellaç, Lazar Markovic (Ömürcan Artan dk. 46), Maxim, Joao Figueiredo

Yedekler: Mustafa Burak, Berkan Küpelikılınç, Arda Kızıldağp, Valmir Veliu, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sivasspor: Ali Saşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Alaaddin Okumuş (Samba Camara dk. 89 ?), Isaac Cofie, Charisis, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel (Ziya Erdal dk. 90 ?), Yatabare (Ahmed Musa dk. 82 ?)

Yedekler: Emre Satılmış, Zülfikar Yıldırım, Abdul Kader Keita, Muhammed Mert, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Mustafa Eskihellaç (dk. 59) (Gaziantep FK), Yatabare (dk. 17), Caner Osmanpaşa (dk. 48) (Sivassspor)

Sarı kartlar: Kitsiou, Djilobodji, Ömürcan Artan (Gaziantep FK)

Said Vakkas Yağcı



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