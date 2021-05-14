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Sivasspor'dan imalı paylaşım!

Sivasspor'dan imalı paylaşım!
Sivasspor'dan imalı paylaşım!

DG Sivasspor Kulübü, A Milli Takım’a gönderme yaparak Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi'nin fotoğrafının bulunduğu imalı bir paylaşım yaptı.

A Milli takım kadrosunun açıklanması sonrası Sivasspor, kırmızı-beyazlı kulüpten futbolcuların çağırılmaması nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından takım kaptanı Hakan Arslan ve defans oyuncusu Uğur Çiftçi'nin fotoğrafı paylaşılarak, Ay-Yıldızlı görsel yerleştirildi. Paylaşıma, 'Bizim çocuklar!' notu da eklendi. Paylaşım kısa sürece yüzlerce beğeni topladı.Sivasspor taraftarları ise milli takım kamp kadrosu tercihinde Sivasspor'dan herhangi bir futbolcunun yer almamasına tepki gösterdi.

Oğuzhan Sarzep
 

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