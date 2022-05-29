Sivasspor'dan unutulmaz kupa kutlaması!

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor için Kongre Müzesi Bahçesi'nde kupa töreni düzenlendi.

Binlerce vatandaşın katıldığı kutlama törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve bazı futbolcular katıldı.

Programda konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, kupa şampiyonu Sivasspor'u tebrik ederek, “Gerçekten muhteşem bir gece, gurur verici ve tarihi bir akşam. Türkiye Kupası Sivas'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu gururu bize yaşatan futbolcularımıza, Rıza hocamıza ve yönetime teşekkür ediyorum” dedi.

Otyakmaz: “Zor bir başarıya imza attık”

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, kupada çok emek verdiklerini ve karşılığını aldıklarını vurguladı. Otyakmaz, “Ziraat Türkiye Kupası çok önemli ve 133 takımın bu sezon boy gösterdiği, Türkiye'nin tüm takımlarını kapsayan geniş katılımlı büyük bir organizasyon. Biz bu sezon kupaya çok emek verdik. Ne mutlu bize ki finalde muhteşem taraftar desteğini arkasına alan takımımız, harika bir futbol ortaya koyarak kupayı kaldırdı. Bu kupa sadece takımımız için değil, Sivas şehri için de çok önemliydi. Oyuncularımız ona göre oynadı ve mücadele etti. Herkes sorumluluğunu bildi ve herkes görevini yaptı. 2 sezondur üst üste Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan takımımız, bu başarısını devam ettirerek 3. yılında da ülkemizi yine Avrupa'da temsil edecek. Bir Anadolu takımı olarak kırılması zor bir başarıya imza attık. Avrupa oynama kültürüne alışan ve burada tecrübe elde eden takımımız, bu sezon da Avrupa Ligi'nde ülkemize puanlar kazandırmak için her şeyini ortaya koyacak. Bu başarıda büyük emekleri olan Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve ekibine, futbolcularımıza, yönetim kuruluma, kulüp çalışanlarımıza minnettarlarımızı sunuyorum. Kupamız Sivasspor'umuza ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından il protokolü, kulüp yönetimi ve futbolcular Ziraat Türkiye Kupası ile gazetecilere poz verdi. Daha sonra törende ünlü sanatçı Onur Şan sahne alarak vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan - Volkan Kaplan