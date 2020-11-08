Sivasspor'dan yalanlama

Süper Lig'in 8. haftasında DG Sivasspor, sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından bazı sitelerde ve sosyal medyada Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın maç sonu açıklaması paylaşıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp ise yayınlanan bu açıklamayı resmi sosyal medya hesaplarından yalanladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçının ardından Kulüp Başkanımız Mecnun Otyakmaz, hiç bir medya kuruluşuna açıklamada bulunmamıştır. Sosyal medyada başkanımız Otyakmaz'ın ifadesiymiş gibi paylaşılan cümleleri Otyakmaz hiç bir şekilde kullanmamıştır, tamamen hayal ürünüdür. Kamuoyunun bu asılsız paylaşıma itibar etmemesini önemle rica ederiz.”

Oğuzhan Sarzep