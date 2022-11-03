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Sivasspor'dan zirve pozu!

Sivasspor'dan zirve pozu!
Sivasspor'dan zirve pozu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının son haftasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak Avrupa’da son 16 turuna kalan DG Sivasspor, bu sevincini deplasmanda kendi taraftarının olduğu tribüne giderek taraftarlarıyla kutladı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı ve grubu 11 puanla lider olarak tamamladı. Yiğidolar bu sonuçla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahada ve misafir tribününde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular gurbetçi Sivassporlu taraftarların yanına giderek 3'lü çektirdi.
Daha sonra kırmızı-beyazlılar maç sonu taraftarla beraber liderlik pozu verdi. Yiğidolar alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

Oğuzhan Sarzep

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