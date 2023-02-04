Sivassporlu taraftarlar Beşiktaş maçına ilgi gösterdi

Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçı tribünde kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 12 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, stadyumun büyük bölümü doldu.

Yorganla stadyuma geldiler

Mücadelenin -4 derece oynanmasından dolayı bazı taraftarlar da soğuktan korunmak için yorgan ile stadyuma geldi. Taraftarların kaşkol ve berelerle soğuktan korundukları da görüldü. Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları takımlarına destekte verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Oğuzhan Sarzep

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