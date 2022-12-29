Sivassporlu taraftarlar Galatasaray maçına ilgi gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar maça ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünlerin bazı bölümlerini doldurdu. Bu sezon sahasında oynadığı maçlara oranla Galatasaray maçına ilgi olduğu görüldü. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi sahada ısınma yapan takımlarına da destek tezahüratlarında bulundular.

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan



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