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Sivassporlu taraftarlar Galatasaray maçına ilgi gösterdi

Sivassporlu taraftarlar Galatasaray maçına ilgi gösterdi
Sivassporlu taraftarlar Galatasaray maçına ilgi gösterdi

DG Sivassporlu taraftarlar, bu sezon sahasında oynadığı maçlara oranla Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar maça ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünlerin bazı bölümlerini doldurdu. Bu sezon sahasında oynadığı maçlara oranla Galatasaray maçına ilgi olduğu görüldü. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi sahada ısınma yapan takımlarına da destek tezahüratlarında bulundular.

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan
 

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