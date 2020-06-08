Sivasspor'un 4. testleri de negatif

Sivasspor Kulübü, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personellere yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan dördüncü COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Onur Erden

