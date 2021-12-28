Sivasspor'un gol yükünü Yatabare sırtlıyor

Sivasspor'un başarılı golcüsü Mustapha Yatabare, sezonunun 19 haftalık bölümünde 7 golle takımının skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin ligde attığı 25 golün 7'sinde imzası bulunan Yatabare, 18 maçta bin 86 dakika sahada kaldı. 35 yaşındaki futbolcu; Gaziantep, Altay, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Goutas takip ediyor

Sivasspor'un en skorer diğer ismi ise Dimitris Goutas oldu. Goutas, Yatabare'yi 4 golle takip etti. Yunan futbolcu, takıma büyük katkı sağlarken ilk 11'de 17 kez görev aldı ve bin 530 dakika sahada kaldı.

Gol sevinci yaşayamayanlar

Kırmızı-beyazlılarda 15 futbolcu ise henüz gol sevinci yaşayamadı. Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Samba Camara, Ziya Erdal, Koray Altınay, Özkan Yiğiter, Muhammed Emin Ergin, Aaron Apindangoye, Volkan Eğri, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Azubuike Okechukwu, Fredrik Ulvestad, Leke James ve Sefa Yılmaz ligin ilk devresinde gol sevinci yaşayamadı.

2021-2022 sezonunun ilk yarısında Sivasspor'da gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

- Mustapha Yatabare: 7 gol

- Dimitris Goutas: 4 gol

- Olarenwaju Kayode: 3 gol

- Pedro Henrique: 3 gol

- Fayçal Fajr: 2 gol

- Max Gradel: 2 gol

- Caner Osmanpaşa: 1 gol

- Isaac Cofie: 1 gol

- Jorge Felix: 1 gol

- Kerem Atakan Kesgin: 1 gol



Oğuzhan Sarzep

