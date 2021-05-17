Sivasspor'un iç saha karnesi

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon iç sahada yaptığı 20 lig maçının 7'sinden galibiyetle 9'undan beraberlikle ve 4'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

Sivas temsilcisi, evinde Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Kayserispor, Karagümrük, Konyaspor, Yeni Malatya ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Yiğidolar sahasında sadece Alanyaspor'a 2-0, Çaykur Rizespor'a 2-0, Galatasaray'a 2-1 ve Göztepe'ye 1-0 yenilmişti.

Deplasmanda 35 puan topladı

Sahasında 7 galibiyet ve 9 beraberlikle 30 puan toplayan Sivasspor, deplasmanda ise daha başarılı bir grafik sergiledi. Dış sahada yaptığı 20 maçın 9'undan galibiyetle, 8'inden beraberlikle ve 3'ünden ise mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 35 puan toplayabildi. Deplasmanda Yiğidolar, 20 maçta rakip fileleri 35 kez havalandırdı, kalesinde de 28 gol gördü.

Kırmızı-beyazlıların bu sezon kendi evinde oynadığı 20 lig maçında aldığı skorlar şöyle:

Sivasspor - Alanyaspor: 0-2

Sivasspor - Ankaragücü: 0-0

Sivasspor - Çaykur Rizespor: 0-2

Sivasspor - Galatasaray: 1-2

Sivasspor - Göztepe: 0-1

Sivasspor - Antalyaspor: 0-0

Sivasspor - Gençlerbirliği: 3-1

Sivasspor - Denizlispor: 2-2

Sivasspor - Gaziantep FK: 2-1

Sivasspor - Fenerbahçe: 1-1

Sivasspor - Erzurumspor: 0-0

Sivasspor - Kayserispor: 2-0

Sivasspor - Hatayspor: 1-1

Sivasspor - Fatih Karagümrük: 1-0

Sivasspor - Trabzonspor: 0-0

Sivasspor - Konyaspor: 3-1

Sivasspor - Beşiktaş: 0-0

Sivasspor - Yeni Malatya: 1-0

Sivasspor - Başakşehir: 0-0

Sivasspor - Kasımpaşa: 2-1

Oğuzhan Sarzep

