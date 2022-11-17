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Sivasspor'un iç saha karnesi başarılı

Sivasspor'un iç saha karnesi başarılı
Sivasspor'un iç saha karnesi başarılı

Spor Toto Süper Lig'de 14 haftalık periyodu 11 puanla 17. sırada tamamlayan DG Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon iç sahada oynadığı 8 lig maçının 1'inden galibiyetle, 5'inden beraberlikle ve 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Evinde rakip fileleri 9 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü. Sivas temsilcisi, sahasında sadece Giresunspor'u mağlup etti. Yiğidolar, konuk ettiği Hatayspor ve Antalyaspor'a ise kaybetti.

Deplasmanda 3 puan topladı

Sahasında 1 galibiyet, 5 beraberlikle 8 puan toplayan Sivasspor, deplasmanda ise kötü bir grafik sergiledi. Dış sahada 6 maçın 1'inden galibiyetle, 5'inden ise mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 3 puan elde edebildi. Deplasmanda Yiğidolar, 6 maçta 4 gol attı, ağlarında 10 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların bu sezon evinde oynadığı 8 lig maçında aldığı skorlar şöyle:

Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1
Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 1
Sivasspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0
Sivasspor: 1 - Hatayspor: 2
Sivasspor: 3 - Giresunspor: 0
Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2
Sivasspor: 2 - Ümraniyespor: 2

Oğuzhan Sarzep
 

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