Sivasspor'un yeni transferi Jordy Caicedo ilk idmanına çıktı

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Jordy Caicedo da antrenmanda yer aldı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, öğleden sonra hava yoluyla Alanya'ya giderek kampa girecek.

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan

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