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Sivasspor'un yeni transferi Jordy Caicedo ilk idmanına çıktı

Sivasspor'un yeni transferi Jordy Caicedo ilk idmanına çıktı
Sivasspor'un yeni transferi Jordy Caicedo ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Jordy Caicedo da yer aldı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Jordy Caicedo da antrenmanda yer aldı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, öğleden sonra hava yoluyla Alanya'ya giderek kampa girecek.

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan

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