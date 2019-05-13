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Sivas'ta 2 bin 500 yıllık taç ele geçirildi

Sivas'ta 2 bin 500 yıllık taç ele geçirildi
Sivas'ta 2 bin 500 yıllık taç ele geçirildi

Sivas’ta jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 500 yıllık altın taç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde merkez Mescitli köyü Taşlıdere mevkiinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.Ö. 5. yüzyıl ile M.S. 1. yüzyıllık Grek, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu düşünülen; 12 adet gümüş sikke, 2 adet altın yüzük ve 1 adet 8 yapraklı 6 parçadan oluşan altın taç ele geçirildi. 

Malzemelere el konulurken B.K. gözaltına alındı. B.K. adli makamlarda tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Veysel Korkmaz
 

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