İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta 3 vaşak aynı anda görüntülendi

Sivas'ta 3 vaşak aynı anda görüntülendi
Sivas'ta 3 vaşak aynı anda görüntülendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrenci servisi sürücüsü nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma kararı bulunan 3 vaşağı aynı anda cep telefonuyla görüntüledi.

Nesli tükenmekte olan vaşaklar böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Suşehri'nde taşımalı eğitim gören öğrencilerin içinde bulunduğu servis minibüsüyle Suşehri-Sivas karayolu üzerinde seyir halinde olan Sinan Uysal, Çokrak Tüneli mevkisinde 3 vaşak gördü. Gördüğü vaşaklar karşısında şaşıran Uysal cep telefonu ile 3 vaşağı görüntüledi. Görüntülerde, hayvanlardan vaşaklardan biri yamaçta gezerken, görülen ikisinin karayolunda koştuğu görülüyor. Minibüste bulunan öğrenciler ise vaşakları kaplana benzetti.

Minibüs sürücüsü Uysal, "Okul servisi yaparken çocuklarla beraber gördüm. Çok heyecanlandım. Ne olduğunu bilmiyorduk. Kameraya çektik. Kameraya çektikten sonra bunların vaşak olduğunu öğrendik. Çok güzel hayvanlar bunları korumak lazım" dedi. 

Veysel Korkmaz - Uğur Yiğit
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.