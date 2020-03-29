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Sivas'ta 5 köy karantina altına alındı

Sivas'ta 5 köy karantina altına alındı
Sivas'ta 5 köy karantina altına alındı

Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında 5 köy karantina altında alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 1 köy, Suşehri ilçesinde 2 köy ve Koyuluhisar ilçesinde 2 köy karantina altına alındı. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı tedbir amaçlı korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli köyleri, Suşehri Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır “ifadelerine yer verildi.

Veysel Korkmaz
 

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