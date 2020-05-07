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Sivas'ta 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadı

Sivas'ta 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadı
Sivas'ta 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadı

Sivas’ta kent merkezinde son 8 gündür korona virüs (Covid-19) pozitif vakasına rastlanılmadı.

Sivas korona virüs (Covid-19) salgınının başladığı ilk günden bu yana alınan tedbirlerle dikkat çekiyordu. Sivaslılar, Sivas genel sokağa çıkma kısıtlaması getirilen iller arasında yer almasa da mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadı. Açık alanlarda bile maske takmak zorunlu hale getirildi. Vaka görülen tüm yerleşim yerleri vakit kaybedilmeden karantina altına alındı. Alınan tedbirler virüsün Sivas'ta hızını kesti.

Son 8 günde pozitif vaka görülmedi

Sivas Valisi Salih Ayhan düzenlediği online basın açıklamasında, salgında alınan tedbirler ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Ayhan il genelinde son 3 gündür pozitif vakaya rastlanılmadığını, kent merkezinde ise 8 gündün pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı.

Veysel Korkmaz

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