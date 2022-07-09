İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta arama yapılan tırdan 8 kilo metamfetamin çıktı

Sivas'ta arama yapılan tırdan 8 kilo metamfetamin çıktı
Sivas'ta arama yapılan tırdan 8 kilo metamfetamin çıktı

Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında 8 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Sivas’ta arama yapılan tırdan 8 kilo metamfetamin çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından D-100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında İran uyruklu C.A. (43) yönetimindeki 39 AA 573 plakalı İran tırında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, tırın ön kabini içerisinde 56 paket halinde 150-200 gramlık ambalajlara sarılı toplam ağırlığı 8 kilogram olan metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında tahkikata başlatıldı.

Mustafa Kurtulan

 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.