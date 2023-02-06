Sivas'ta deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkileri Sivas'ta da hissedildi. Sivas'ın Gürün İlçesi Karayar mahallesinde bulunan bir nalbur dükkanında deprem anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler depremin şiddetini gözler önüne sererken duvarda asılı olan pano ve cam çerçeveler sarsıntının etkisiyle yere düştü. Dükkan sahibi Mehmet Şakar, kendi dükkanında da zarar meydana geldiğini söyleyerek depremi yaşayan bütün illere geçmiş olsun dedi. Öte yandan Gürün Bahçeiçi köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisi içerisinde depremin etkisiyle hasar meydana geldi.

Yasin Kayacı

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