Sivas'ta 'drift' böyle görüntülendi

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Ata Sanayi bölgesinde meydana geldi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri, Ata Sanayi bölgesinde bazı araçların “drift” yaparak trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdüğü ihbarını aldı. Ekipler kısa sürede drift yapan araçların bulunduğu yere gitti.

Cep telefonu kameralarına da yansıyan olayda polisler, belirtilen yerde “drift” yapan 3 araç ile standart dışı ışık donanımlı bir otomobilin sürücüleriyle karşılaştı. Ekipler tarafından suçüstü alınan sürücülere toplamda 16 bin 718 lira para cezası uygulandı. Dört aracı da trafikten men eden ekipler, sürücülerin ehliyetine el koydu.

Onur Erden