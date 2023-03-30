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Sivas'ta eğitime kar engeli ! 30 Mart Sivas'ta okullar tatil

Sivas'ta eğitime kar engeli ! 30 Mart Sivas'ta okullar tatil
Sivas'ta eğitime kar engeli ! 30 Mart Sivas'ta okullar tatil

Sivas genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Altınyayla, Akıncılar ve Suşehri ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre devam eden olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Altınyayla ve Akıncılar ilçelerinde 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Suşehri ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Mert Taha Varol

 

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