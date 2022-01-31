Sivas'ta Eskimo usulü balık avı

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta kutupları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Sivas'taki olta balıkçıları dondurucu soğuklara aldırış etmeden Kızılırmak'a akın etti. Sıfırın altında 15 dereceye varan soğuklara rağmen Kızılırmak kenarı balıkçılarla doldu taştı. Kimileri olta ile avlanırken kimileri de dededen kalma Eskimo usulleri ile avlandı. Tarihi kesik köprü yakınlarında avlanan balıkçılar önce ırmağın yüzeyindeki buz tabakasını balta ile kırdı. Kırılar yerden su dalgalandırılarak kaçırılan balıklar bin yıl öncede kullanılan ilginç bir düzenekle yakalandı.

Balık avlamanın verdiği keyfin dondurucu soğuğun önüne geçtiğini belirten Furkan Peker, hava şartları ne olursa olsun haftada iki kez balık avına çıktığını belirterek, “Genelde haftada bir iki defa bunu tekrarlıyoruz. Şuanda zaten balık sezonu olduğu için ara sıra arkadaşlarımızla gelip balık tutuyoruz. Balık işi biraz zevkli bir iş olduğu için soğuk pek etkilemiyor. Akşama kalmadan tuttuğumuzu alıp gideceğiz” dedi.

Bin yıllık düzenek ile avlandılar

Kızılırmak kenarında Eskimo usulleri ile avlanan Sadık Çetin de basmator ismi verilen en eski balık tutma araçlarından birini kullandıklarını söyledi. Çetin, “Kıyı taraftan balıkları kovalıyoruz buradan toru havaya doğru kaldırıyoruz. Bu şekilde avlanıyoruz. Bu hobi olduğu için soğuk çok sıkıntı olmuyor” dedi.

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Hasan Yıldız ise balık avlarken kullandıkları yöntemin Eskimolar tarafından da kullanıldığını ifade ederek, “Bu Eskimo usulü balık avı bizim atalarımızdan, edatlardan gelen bir av yöntemi. Kış gelip balık sezonu açıldığı zaman geliriz. Arkadaşımın avladığı şekilde balık avlayıp ırmakta vakit geçiririz. Bize böyle gelenek görenek olmuş. Tekniği; buzu keseriz, basma toru oraya yerleştiririz. Balık kıyılardan kök ve buzun altından kovalanır. Daha sonra toru kaldırır balığı çıkartırız” şeklinde konuştu.

Volkan Kaplan