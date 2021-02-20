Sivas'ta görsel şölen, kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırının altında 19 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kırağı oluştu. Kırağı nedeniyle ağaç dalları ve çeşitli bitkiler beyazla kaplandı. Masalsı görüntülerin oluştuğu kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Eşsiz manzara havadan görüntülendi.

51 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas'ta ulaşıma kapanan 51 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için temizleme çalışmalarının sürüyor. Kentte bugüne kadar birçok kez kapanan 4 bin 942 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ın İmranlı ilçesi eksi 26.6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk 3'üncü ilçesi oldu.

Onur Erden - Demet Karakuş