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Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Sivas’ta hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas’ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Gültepe Mahallesi Sivas-Erzincan karayolu adliye kavşağında meydana geldi. Erzincan istikametine giden F.M.T idaresinde ki Ford marka 06 CUE 902 plakalı hafif ticari araç kavşaktan dönen H.Y idaresinde ki Audi marka 34 SP 6139 plakalı lüks otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. 06 CUE 902 plakalı hafif ticari araçta bulunan F.M.T ve F.S , 34 SP 6139 plakalı araçta bulunan H.Y.B.F. D.F şehirde ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgi inceleme başlattı. Kazada zarar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Volkan Kaplan
 

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