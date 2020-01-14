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Sivas'ta hayat dondu

Sivas'ta hayat dondu
Sivas'ta hayat dondu

Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye düştü.

Sivas'ta sabah saatlerinde termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi. Ağaçlar, otlar ve otomobillerin camları buzla kaplandı. Güne erken saatlerde başlayan vatandaşlar, soğuk havada zor anlar yaşadı. Sürücüler araçların camlarındaki buzları kazımak zorunda kaldı. Araçlarının soğuk havadan etkilenmemesini isteyen vatandaşlar ise araçlarının üzerini battaniye ve branda ile kapattı. Soğuk havanın etkisiyle çeşmeler buzla kaplandı, göletlerin üzerinde buz tabakası oluştu.

Sabahın erken saatlerinde güne başlayan vatandaşlar, soğuk havanın etkisinin hissettirdiğini belirterek dondurucu soğuğa alışkın olduklarını söyledi.

Onur Erden - Veysel Korkmaz

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