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Sivas'ta iki ilçede taşımalı eğitime kar engeli | Sivas'ta 28 Aralık okullar tatil mi?

Sivas'ta iki ilçede taşımalı eğitime kar engeli | Sivas'ta 28 Aralık okullar tatil mi?
Sivas'ta iki ilçede taşımalı eğitime kar engeli | Sivas'ta 28 Aralık okullar tatil mi?

Sivas'ın Yıldızeli ve Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Gürün'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yarın kar yağışı ve tipinin ulaşımı engellemesi sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitimlerine devam edeceklerdir" denildi.

Yıldızeli ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucu oluşan buzlanma ve don olayları nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerinde taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz için Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Diğer öğrenciler eğitime devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Yasin Kayacı - Serhat Yılmazer
 

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