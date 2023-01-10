İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta iki katlı ev alev alev yandı

Sivas'ta iki katlı ev alev alev yandı
Sivas'ta iki katlı ev alev alev yandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın görenleri korkuttu, yangın anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Yurtdışında yaşayan F.K.'ye ait 2 katlı öğrencilerin kaldığı müstakil evde çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Yıldızeli itfaiye ekiplerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Soba bacasından çıktığı düşünülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Serhat Yılmazer

İLGİLİ HABER
Valilik yakınında korkutan yangın, çatı alev alev yandı Valilik yakınında korkutan yangın, çatı alev alev yandı
İLGİLİ HABER
4 katlı binada çıkan yangında karı koca dumandan etkilendi 4 katlı binada çıkan yangında karı koca dumandan etkilendi
İLGİLİ HABER
Ulada araç yangını Ula’da araç yangını

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.