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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. Kayseri-Sivas karayolundan Sivas istikametine giden H.Y idaresinde ki 06 KUS 25 plakalı Fiat marka otomobil, D.Ş idaresinde ki 06 BY 3568 plakalı Opel marka otomobille Dörtyol kavşağında çarpıştı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.Ş ve A.Ş. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine götürüldü. Durumunun ciddiyetini koruduğu düşünülen A.Ş ise ile yapılan müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Bardak

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