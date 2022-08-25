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Sivas'ta kaza biri çocuk 4 kişi yaralandı

Sivas'ta kaza biri çocuk 4 kişi yaralandı
Sivas'ta kaza biri çocuk 4 kişi yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Pınarbaşı istikametinde meydana geldi. N.K. idaresindeki 34 EZV 110 plakalı Volvo marka otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına çarptıktan sonra bariyerin üzerine çıktı. Kazada sürücü ile araçta bulunan G.Ç.K.(44) , M.K.(25) ve R.K.(10) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yasin Kayacı

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