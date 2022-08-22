Sivas'ta kazanan çıkmadı

Maçtan Dakikalar
9. dakikada Ferhat'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa Eduardo kafası ile dokundu. Top az farkla üsten dışarı çıktı.
10. dakikada N'jie'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan kaleyi hedef aldı. Kaleci Runarsson topu çıkartmayı başardı.
33. dakikada Ferhat'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu Cadeias kaleye göndermek istedi, defansa çarparak geri döndü. Bu kez Eduardo şansını denedi Ali Şaşal'ın çıkarttığı topu Appindangoye uzaklaştırmayı başardı.
45. dakikada Runarsson'un Yatabare'ye müdahalesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Gradel'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
48. dakikada Uğur'un ortasında Yatabare penaltı noktasına yakın bir noktadan kayarak topa dokundu. Başarısız vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
66. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı sert şutta kaleci Runarsson topu kontrol etmeyi başardı.
68. dakikada Uğur'un ortasında kale çizgisi önündeki Appidangoye kafası ile dokundu top üstten az farkla dışarı çıktı.
86. dakikada Murat'ın ceza sahası dışından kullandığı uzun ve sert şutta top üsten az farkla dışarı çıktı.
90. dakikada Oğuz'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Doumbia topu sürerek sol çaprazdan ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Hakan Karabalçık
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Caner, Murat, Uğur, Charisis (Robin Yalçın dk. 86 ?), Keita, Hakan (Ulvestad dk. 73), N'jie (Erdoğan dk. 53), Gradel, Yatabare (James dk. 73)
Yedekler: Muammer, Goutas, Angielski, Ziya, Mehmet, Kubilay
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Alanyaspor: Runarsson, Fatih (Yusuf dk. 20), Furkan, Balkovec, Lusamba (Doumbia dk. 58), Fer, Candeias (Oğuz dk. 58), Pereira, Ferhat (Tayfur dk. 58), Efkan (Erencan dk. 77), Eduardo
Yedekler: Yusuf, Ahmet, Mevlija, İsmail, Çağan,
Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos
Goller: Gradel (dk.45 pen.) (DG Sivasspor), Doumbia (dk. 90) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Charisis, Uğur (D.G. Sivasspor), Furkan, Eduardo (Alanyaspor)3
Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan