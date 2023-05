Sivas'ta kazanan çıkmadı! Tur Kadıköy'e kaldı

SİVASSPOR 0-0 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

8. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muammer gole izin vermedi.

11. dakikada Mert'in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu kontrol etti.

17. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'un şutu kaleyi bulmadı.

48. dakikada ceza sahasına giren Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan gole izin vermedi.

61. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada kazandığı topla ceza sahası içerisine giren İrfan Can Kahveci'nin pasında Batshuayi şutunu çekti, savunma tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada N'jie'nin ortasında ceza sahası sol çaprazından Yatabare'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral Volkan Ahmet Narinç

DG Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Murat, Uğur, Charisis, Ulvestad, Erdoğan (Njie dk. 74), Saiz (Hakan dk. 73), Gradel (Musa dk. 85 ?), Caicedo (Yatabare dk. 73)

Yedekler: Kuçkar, Emre, Cofie, Ziya, James, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samet, Szalai, Ferdi, Peres, Arao, Emre (Osayi Samuel dk. 46), Mert Hakan (Arda dk. 61), İrfan Can Kahveci (Crespo dk. 81 ?), Rossi (King dk. 81 ?), Pedro (Batshuayi dk. 61)

Yedekler: Osman, Serdar, Serdar, Oosterwolde, Miha Zajc

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Sarı kartlar: Uğur (Sivasspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.