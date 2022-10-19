Sivas'ta korkutan görüntü

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre olan Kolluca köyü yakınındaki 4 Eylül Barajı kuraklıktan nasibini aldı. Yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi gözle görülür derecede düştü. Kent merkezinin içme suyunun bir kısmını karşılayan barajın yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüsü ile şimdiki görüntüsü suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne serdi.

Kolluca köyü sakinlerinden Ömer Yalçınkaya, barajda su kalmadığını söyleyerek, “Bizim köyümüze yağmur yağmıyor, kuraklık oluyor. Bu yüzden barajımızda su kalmadı. Eskiden kar ve yağmur yağardı, sular bol olurdu. Şimdi bu derelerden su gelmiyor, eski mevsimler artık yok. Burası Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılıyor fakat barajda su kalmadı. Yağmur ve kar yağışı olursa baraj dolabilir. Göl daraldıkça su daha hızlı azalıyor fakat geniş olsa daha yavaş azalır. Bu baraj bir kere tamamen doldu, şimdilerde ise tamamen çekildi” şeklinde konuştu.

Onur Erden-Volkan Kaplan

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