Sivas'ta korkutan yangın: Yanmaktan son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas merkez Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan bir binanın 2. katında meydana geldi. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı düşünülen yangında alevler kısa sürede tüm apartman dairesini sardı. Daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yanmakta olan apartman dairesinin içerisinde mahsur kalan E.E.'yi kurtarmayı başardı. Vücudunda hafif yanıklar oluşan E.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Onur Erden

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