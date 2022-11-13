Sivas'ta korkutan yangında kundaklama şüphesi

Sivas'ta şehir merkezinde bulunan Öğretmenler Parkı içerisindeki iki katlı ahşap restoranda geçtiğimiz gün çıkan yangın paniğe neden olmuştu. Kısa sürede tüm binayı saran alevler Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü. Sivas'ta uzun süre restoran olarak kullanılan binanın bir süredir faaliyette olmadığı ve tahliye aşamasında olduğu öğrenildi.

Yetkililer yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için başlatılan inceleme sürüyor. Öte yandan, paniğe neden olan yangının dron ile havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Mert Taha Varol - Muhammed Caner Atalay

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