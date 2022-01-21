Sivas'ta kutupları aratmayan görüntü

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte termometreler sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık eksi 30'u gördü. İmranlı ilçesinde bulunan İmranlı barajı ise dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Buz kalınlığının 30 santimetre olduğu barajda balıkçıların zorlu mesaisi görüntülendi.

Alabalık ve somon üretimi yapılan 42 kafesli barajda buz kütlesi elektrikli testere ile kesilerek besleme yapıldı. Yaz aylarında üzerinde tekneyle gidilen kafeslere şimdilerde baraj üzerinde yürüyerek gidiliyor. İlçede hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 30 derecelere kadar düşüyor.

Göl üzerinde yürüyüp buzu keserek yemliyorlar

İmranlı Baraj Gölünde balık üretimi yapan Emrah Yıldızay, buzu keserek balıkları yemlediklerini söyleyerek, “Kızılırmak üzerinde bulunan ilk baraj İmranlı barajındayız. 42 adet kafeste yıllık 950 ton alabalık ve somon üretimi yapıyoruz. Kış aylarında barajımız donuyor. Burası soğuk bir yer bin 650 rakımda. Şuan kafeslere yaklaşık 200 metrelik bir mesafedeyiz. Buzun üstünde yaklaşık 150 metre yürüyerek kafeslerimize ulaşabiliyoruz. Buz üstünde yürüyerek kafeslere gittik. Buzu kestik kafesin üzerinden balıklarımızı bu şekilde yemledik. Hava şu an eksi 18 derece" dedi.

Sıcaklık eksi 30 dereceye düşüyor

Ali Dursun Yıldızay ise, gece hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulduğunu söyleyerek, “Burası Sibirya değil İmranlı'dır. İmranlı'nın farklı bir konumu vardır. Kışın çok etkili bir yerdir. Şu anda eksi 18 gece eksi 30'ları buluyor. Biz her şeye rağmen yine de üretime devam ediyoruz. Yazın tekneyle gittiğimiz yerlere şuan yürüyerek gidiyoruz. Buzu kesiyoruz balıklarımızı yemliyoruz. 2 ay kadar bu şekilde beslemelerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Demet Karakuş - Mert Taha Varol



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