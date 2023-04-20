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Sivas'ta otobüs kazası: 10 yaralı

Sivas'ta otobüs kazası: 10 yaralı
Sivas'ta otobüs kazası: 10 yaralı

Sivas’ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Sivas’ta otobüs kazası: 10 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya kara yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi geçişi, Suçatı mevkiinde meydana geldi. Kazada Bursa'dan gelip Muş ili istikametine gitmekte olan gitmekte olan O.A. sevk ve idaresindeki 16 YC 506 plakalı özel yolcu otobüsü, yoğun yağmur ve yolun kaygan oluşu nedeniyle kayarak devrildi. Arıcın sünücüsü O.A., yardımcı sürücü İ.K. ve bir cenazeye katılmak için Muş'a giden yolculardan B.Y., H.Y., M.S.Y.,H.Y., A.Y., A.Y., B.Y. ve G.Y., yaralandı. Yararılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yasin Kayacı
 

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