İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas’ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında meydana geldi. M.T. idaresindeki 29 LN 925 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede 15 yaşındaki Burak Dülek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü ile U.D. ve G.C. yaralandı. Yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Dülek'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Koçyiğit - Onur Erden
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.