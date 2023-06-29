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Sivas'ta otomobil yoldan çıkarak takla attı: Anne, baba ve bebekleri yaralandı

Sivas'ta otomobil yoldan çıkarak takla attı: Anne, baba ve bebekleri yaralandı
Sivas'ta otomobil yoldan çıkarak takla attı: Anne, baba ve bebekleri yaralandı

Sivas’ta yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Göydün köyü mevkiinde meydana geldi. M.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya uçtu. Ters dönen araç içerisinde bulunan 3 aylık bebek A.D. ile anne B.D. ve baba M.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, 3 aylık bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rahmi Meyveci - Onur Erden

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