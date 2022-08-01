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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 13 yaralı

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 13 yaralı
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 13 yaralı

Sivas’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Sıcak Çermik mevkiinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 60 DR 977 plakalı Toyota marka otomobil, A.E.Ü. idaresindeki 48 AFM 889 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan
 

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