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Sivas'ta patlayan su sorusu caddeyi göle çevirdi, araçlar suya gömüldü

Sivas'ta patlayan su sorusu caddeyi göle çevirdi, araçlar suya gömüldü
Sivas'ta patlayan su sorusu caddeyi göle çevirdi, araçlar suya gömüldü

Sivas’ta patlayan su sorusu caddeyi göle çevirdi, araçlar suya gömüldü.

Sivas'ta Kadıburhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Evciler kavşağında ana su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle çıkan su caddeyi göle çevirdi, araçlar suya gömüldü. Trafikte aksama yaşandı. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı bir süre araç ulaşımına kapatıldı. Sivas Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle su kesildi. Şebekeye gelen suyun kesilmesiyle caddede biriken su çekildi. Suyun tazyikiyle kalkan asfalt, yaşanan hasarı gözler önüne serdi. Patlayan borunun onarımı için çalışma başlatıldı.

Volkan Kaplan

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